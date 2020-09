U Srbiji u sredu jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 10 do 18°C, maksimalna dnevna od 27 do 30°C.

U Srbiji do kraja sedmice sunčano i toplo, dok se u toku jutra očekuje svežije, u dolinama i kotlinama i maglovito. Maksimalna temperatura do kraja sedmice u većem delu Srbije biće od 29 do 33°C.

foto: arhiva RT Caribrod