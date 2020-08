VREMENSKA PROGNOZA

Sutra promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom ujutro i pre podne. Više sunčanih perioda biće posle podne. Duvaće umeren do pojačan, povremeno i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 20, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni. Na jugoistoku i istoku uglavnom sunčano sa temperaturom od 31 do 33 stepena.

U Dimitrovgradu sutra sunčano uz slab do umeren istočni i jugoistočni, posle podne severozapadni vetar. Minimalna očekivana temperatura 16, maksimalna 32 stepena.

U sredu pretežno sunčano i toplo, uz umeren do jak severozapadni vetar, popodne u slabljenju. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepena. U četvrtak i petak promenljivo oblačno, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom.

foto: arhiva RT Caribrod