VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na jugu i zapadu zemlje, dok će na severoistoku biti suvo. Krajem dana očekuje se razvedravanje. Duvaće slab do umeren, tokom dana povremeno i pojačan, severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 20, maksimalna dnevna od 21 do 27 stepeni

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sredinom dana sa pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab jugoistočni, sredinom dana u pojačanju i skretanju na severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 18, maksimalna 26 stepeni.

U sredu i četvrtak jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom. Tokom dana sunčano i toplo, sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. U petak još toplije, sa temperaturom do 33 stepena.

foto: arhiva RT Caribrod