VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro, na severoistoku i jugoistoku sa nešto više oblačnosti, ponegde uz pojavu slabe kiše. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Sredinom dana u zapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa olujnim vetrom, gradom i obilnim pljuskovima. Vetar slab jugozapadni, tokom dana u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena.

