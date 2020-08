VREMENSKA PROGNOZA

U nedelju promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana u severnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima razvedravanje. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. U ponedeljak sunčano i toplo, sa temperaturom do 32 stepena.

Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, a lokalno se očekuje i preko 30 mm kiše po kvadratnom metru u kratkom vremenskom intervalu. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 18 do 22, maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni.

