VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 13 do 21, maksimalna dnevna od 29 do 34 stepena. U toku večeri i noći očekuje se povećanje oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.

You May Also Like