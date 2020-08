VREMENSKA PROGNOZA

U petak sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 28 na severozapadu do 34 stepena na istoku zemlje. Kasnije posle podne, uveče i tokom noći nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Za vikend promenljivo oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni.

Posle vedrog jutra u dolinama sa maglom, sutra tokom dana biće sunčano i toplo. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna od 29 do 33 stepena.

