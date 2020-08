VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – promenljivo oblačno, toplo i veoma sparno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina biće na jugu, dok će na severu i zapadu biti suvo. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 20, maksimalna dnevna od 27 na jugu do 33 stepena na severu i istoku zemlje.

You May Also Like