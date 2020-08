VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno oblačno, toplo i sparno, na jugu uz uslove za pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne uslova za pljuskove sa grmljavinom biće i u ostalim predelima. Uveče u istočnim, a tokom noći i u centralnim i zapadnim predelima očekuje se naobačenje sa kišom i obilnijim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, povremeno i pojačan istočni i severoistočni. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 27 na jugu do 33 stepena na istoku zemlje.

