VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra na severu i istoku zemlje sunčano i toplo, u ostalim predelima očekuje se umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od 16 do 20, maksimalna dnevna od 24 na jugu do 32 stepena na severu i istoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno sunčano, uz slab do umeren istočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 17, maksimalna 28 stepeni.

U petak umereno oblačno, toplo i sparno, ponegde na jugu sa pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri i noći sa istoka se očekuje jače naoblačenje sa obilnijim pljuskovima i grmljavinom, naročito u istočnim i jugoistočnim predelima. U subotu promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura u petak i u subotu od 28 do 32 stepena.

