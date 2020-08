VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u sredu pretežno oblačno i svežije, ali i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova za obilnije pljuskove, ali i za grmljavinske nepogode sa gradom. Jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni i biće slab do umeren. Minimalna temperatura od 18 do 22°C, maksimalna dnevna od 24 do 28°C, na istoku Srbije do 30°C.

Na severu i istoku Srbije u četvrtak sunčano i toplije, a u ostalim predelima promenljivo oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz prestanak padavina do kraja dana. U petak veći deo dana suvo, a krajem dana i tokom noći sa juga i jugoistoka jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito na jugoistoku Srbije. U subotu uglavnom suvo sa sunčanim inervalima, još ponegde na jugu sa slabim padavinama. Od nedelje sunčano i toplo, uz temperature i preko 30°C.

foto: arhiva RT Caribrod