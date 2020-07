VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u četvrtak sunčano i tropski toplo. Vetar slab, ulavnom severoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 22°C, maksimalna dnevna od 32 do 36°C.

U Srbiji i u petak sunčano i tropski toplo. Posle podne u južnim i zapadnim, a predveče ponegde i u ostalim predelima Srbije jači razvoj oblačnosti, lokalno i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 32 do 36°C. Za vikend sunčano i malo prijatnije, ali i dalje toplo, u subotu uz pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura za vikend od 30 do 33°C.

foto: arhiva RT Caribrod