VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro, u dolinama svežije, ponegde i maglovito. Tokom dana biće sunčano i tropski toplo. Posle podne u južnim i zapadnim, a u toku večeri i noći ponegde se i u ostalim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa gradom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 15 do 23, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.

You May Also Like