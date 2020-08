VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutru na jugu, a tokom dana u brdsko-planinskim predelima, očekuje se više oblačnosti, uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, na istoku zemlje povremeno jak, severozapadni. Minimalna temperatura od 16 do 24, maksimalna tokom dana od 30 do 33 stepena.

