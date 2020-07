VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u sredu jutro vedro, u dolinama i kotlinama maglovito i sveže. Tokom dana sunčano i tropski toplo. Vetar slab, južni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 14 do 22°C, maksimalna dnevna od 33 do 36°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i tropski toplo, na severu i zapadu za stepen do dva prijatnije. Maksimalna temperatura od 32°C na severu i zapadu do 36°C na istoku Srbije. U petak i za vikend sunčano, za vikend još malo prijatnije, ali i dalje toplo. U petak i subotu posle podne ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, naročito na jugu i jugozapadu Srbije. Maksimalna temperatura u petak od 31 do 35°C, a za vikend od 30 do 33°C.

foto: arhiva RT Caribrod