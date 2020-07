VREMENSKA PROGNOZA

U većem delu Srbije u subotu ujutro vedro, dok se na severu i severoistoku očekuje oblačno sa obilnijim pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana u svim predelima umereno do pretežno oblačno sa kišom, pljukovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode. Posle podne i uveče obilnije padavine očekuju se zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 16 do 22°C, maksimalna dnevna od 24°C na severu do 32°C na jugoistoku Srbije.

U Srbiji u nedelju promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne na zapadu i jugozapadu sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna tempperatura od 25 do 30°C. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo, povremeno uz oblačnost. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 30°C. Od utorka sunčano i tropski toplo, maksimalna temperatura od 32 do 36°C.

foto: arhiva RT Caribrod