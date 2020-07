VREMENSKA PROGNOZA

U subotu umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu svežije, u ostalim predelima i dalje toplo. Maksimalna temperatura do 32 stepena.

Vreme sutra – toplo i sparno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Ponegde će biti uslova za pojavu pljuska sa grmljavinom. Posle podne u jugozapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima očekuju se česti lokalni pljuskovi sa grmljavinom i grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna od 29 na severu do 33 na jugu zemlje.

