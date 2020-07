VREMENSKA PROGNOZA

U Srbiji u sredu sunčano i veoma toplo. Na severu Vojvodine očekuje se nešto više oblačnosti, a ponegde u ovim predelima i ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar sla do umeren, uglavnom severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 12 do 18°C, maksimalna dnevna od 29 do 33°C.

U Srbiji u četvrtak sunčano i toplo. Posle podne ponedge se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U petak sunčano i toplo. Krajem dana i tokom noći naoblačenje sa kišom, pljskovima i grmljavinom. U subotu umereno do ptpuno oblačno i malo svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju sunčano i toplije.

foto: arhiva RT Caribrod