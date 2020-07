VREMENSKA PROGNOZA

U sredu sunčano i još toplije, sa temperaturom od 30 do 33 stepena. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, na severu i zapadu posle podne promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 28 na severu do 33 stepena na jugu i istoku zemlje.

Sutra jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom i hladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena.

You May Also Like