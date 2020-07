VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do potpuno oblačno i sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku jutra na severoistoku se očekuju obilnije padavine. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura od 13 do 19, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom. Posle podne se očekuje prestanak padavina. Vetar slab, severni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 14, maksimalna 20 stepeni.

U nedelju promenljivo oblačno i dalje sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a očekuju se i sunčani intervali. Temperatura do 25 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod