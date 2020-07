VREMENSKA PROGNOZA

U subotu umereno do potpuno oblačno i sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 18 do 24 stepena. U nedelju na severu i zapadu promenljivo oblačno sa lokalnim, pljuskovima i grmljavinom, u ostalim predelima suvo sa sunčanim intervalima. Temperatura oko 25 stepeni.

Sutra pre podne u severnim i zapadnim, a sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri i noći ponegde se očekuju i obilnije padavine, naročito na severoistoku zemlje. Na jugoistoku i istoku će pre podne biti sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 18 na severu do 32 stepena na istoku i jugoistoku, krajem dana i u tim predelima u osetnijem padu.

