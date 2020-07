VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama hladno, ponegde i maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, povemeno uz umerenu oblačnost. Krajem dana i tokom večeri ponegde se uz jači razvoj oblačnosti očekuje pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 8 do 16, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni.

