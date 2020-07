VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro i sveže, u dolinama i kotlinama hladno sa maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano i umereno toplo, na istoku i severoistoku povremeno uz oblačnost. Duvaće slab vetar, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 8 do 15, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni.

