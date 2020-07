VREMENSKA PROGNOZA

Sutra oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sredinom dana u severozapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima zemlje očekuje se razvedravanje. Duvaće jak, na udare ponegde i olujni severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni

