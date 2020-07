VREMENSKA PROGNOZA

Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali i uz uslove za kišu i pljuskove sa grmljavinom krajem dana i tokom noći. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar, a na istoku Srbije i jak. Minimalna temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna od 25 na severu i zapadu do 31 stepen na istoku Srbije.

