VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima na zapadu i severozapadu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna od 30 do 34 stepena.

You May Also Like