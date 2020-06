VREMENSKA PROGNOZA

Nakon umereno oblačnog jutra, na istoku i jugoistoku ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima, sutra tokom dana pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost. Duvaće slab do umeren, na istoku jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Minimalna temperatura od 15 do 21, maksimalna dnevna od 26 do 32 stepena.

