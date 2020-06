VREMENSKA PROGNOZA

Narednih dana biće sunčano i veoma toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguć razvoj oblačnosti, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura za vikend do 32, početkom sledeće sedmice i do 33 stepena.

Sutra jutro vedro, u dolinama i kotlinama sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu očekuje se jači razvoj oblačnosti, sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 20, maksimalna dnevna od 28 do 31 stepen.

