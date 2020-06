VREMENSKA PROGNOZA

Narednih dana sunčano i toplije. Posle podne u brdsko-planinskim predelima očekuje se razvoj oblačnosti, ponegde i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u petak u većini predela biće oko 30, za vikend do 32, a početkom sledeće sedmice ponegde i do 33 stepena.

Sutra jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana sunčano i toplo. Više oblačnosti očekuje se na krajnjem jugoistoku Srbije, a posle podne ponegde i u planinskim predelima, uz pojavu pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni. U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne se očekuje kratkotrajna kiša. Minimalna očekivana temperatura 18, maksimalna 27 stepeni.

