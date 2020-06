VREMENSKA PROGNOZA

Sutra na severu i zapadu zemlje oblačno sa sunčanim periodima. U ostalim predelima pretežno oblačno, još tokom jutra ponegde sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku jak, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni

