VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz obilnije padavine u južnim i centralnim predelima. Posle podne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeni prestanak padavina, u toku noći i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 17, maksimalna tokom dana od 21 do 24 stepena.

