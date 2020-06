VREMENSKA PROGNOZA

I za vikend će biti umereno do potpuno oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće pojačan severozapadni vetar. Temperatura uglavnom od 18 do 25 stepeni.

Vreme sutra – promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se mogu očekivati grmljavinske nepogode, sa obilnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni.

You May Also Like