VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinoom. Ponegde se očekuju i grljavinske nepogode sa gradom i veoma obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca. Minimalna tempertaura od 13 do 17, maksimalna dnevna od 22 do 26 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, tokom dana povremeno sa kišom. Vetar slab zapadni i severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 15, maksimalna 22 stepena.

Do kraja sedmice promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grljmljavinske nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima. Maksimalne temperature biće uglavnom od 21 do 27 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod