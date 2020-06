VREMENSKA PROGNOZA

Do kraja sedmice biće promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom i obilnim pljuskovima. Maksimalne temperature biće uglavnom od 21 do 27 stepeni.

Sutra u većem delu zemlje promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode, uz grad i obilne padavine. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 13 do 18, maksimalna dnevna od 21 do 25 stepeni.

You May Also Like