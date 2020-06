VREMENSKA PROGNOZA

U nedelju sunčano i toplo. Posle podne u jugozapadnim, a u toku večeri ponegde i u centralnim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura do 30 stepeni. Do sredine sledeće sedmice promenljivo oblačno, sparno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperatura će biti u padu.

Vreme sutra sunčano i toplo, na jugoistoku i severoistoku sa nešto više oblačnosti, ali uglavnom suvo. Duvaće umeren, na istoku zemlje i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.

