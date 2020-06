VREMENSKA PROGNOZA

Za sutra meteorolozi najavlju umereno do potpuno oblačno i malo svežije vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na severu i zapadu biće suvo. Krajem dana u svim predelima se očekuje razvedravanje. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, na istoku jak. Minimalna temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 21 na jugoistoku do 27 stepeni na severozapadu zemlje.

U Dimitrovgradu sutra pretežno oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab, zapadni. Minimalna očekivana temperatura 12, maksimalna 17 stepeni.

U subotu u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo. U nedelju umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo na severu sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura za vikend od 25 do 29 stepeni.

