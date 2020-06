VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske nepogode sa olujnim vetrom i gradom, naročito u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, jugozapadni i zapadni. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 24 na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje.

