VREMENSKA PROGNOZA

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna 24 stepena.

Vreme sutra – promenljivo oblačno. U toku jutra i dela prepodneva na jugu i jugoistoku ponegde se očekuuje slaba kiša, dok se krajem dana u većem delu zemlje očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 24 do 28 stepeni

