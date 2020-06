VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – promenljivo oblačno i dalje sveže za ovo doba godine, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku jak, krajem dana u slabljenju. U toku večeri vetar u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

You May Also Like