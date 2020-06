VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – umereno do potpuno oblačno i dalje sveže, ponegde sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, posle podne sa više sunčanih intervala. Duvaće umeren do pojačan, na istoku i jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 16 na jugu do 22 stepena na severu zemlje

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 8, maksimalna 16 stepeni.

U sredu i četvrtak umereno oblačno sa sunčanim intervalima i samo ponegde sa uslovima za pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura u sredu oko 20, dok u četvrtak od 24 do 28 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod