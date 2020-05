VREMENSKA PROGNOZA

Narednih dana biće promenljivo oblačno i dalje sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom sredinom dana i posle podne. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura do 20 stepeni.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna očekivana temperatura 7, maksimalna 18 stepeni.

Vreme sutra – promenljivo oblačno, pre podne u zapadnim i jugozapadnim, a sredinom dana, posle podne i uveče i u ostalim predelima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 16 na jugu do 23 stepena na severu zemlje.

