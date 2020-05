VREMENSKA PROGNOZA

Od srede do subote promenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom sredinom dana i posle podne. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 16 do 22 stepena.

Vreme sutra – pretežno oblačno i veoma sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar umeren severozapadni. Minimalna temperatura od 8 do 12, maksimalna dnevna od 14 do 20 stepeni.

