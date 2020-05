VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra promenljivo oblačno, pre podne na severu i zapadu ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren vetar zapadnih pravaca. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 20 do 24 stepena. U toku noći na severozapadu naoblačenje sa kišom.

