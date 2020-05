VREMENSKA PROGNOZA

Sutra jutro vedro i hladno, u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana sunčano i prohladno za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena.

U Dimitrovgradu sutra uglavnom sunčano. Vetar umeren severni. Minimalna očekivana temperatura 10, maksimalna 22 stepenа.

U subotu pre podne promenljivo oblačno, posle podne pretežno sunčano. Maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U nedelju naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar. Od ponedeljka promenljivo oblačno i sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

foto: arhiva RT Caribrod