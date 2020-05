VREMENSKA PROGNOZA

U petak nakon vedrog i svežeg jutra, u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena. U subotu sunčano i toplije.

Vreme sutra – oblačno i veoma sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine očekuju se u toku jutra, naročito na istoku Srbije. U toku večeri u svim predelima prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 10 na severu do 15 stepeni na istoku i jugoistoku, masksimalna dnevna od 15 na jugu do 23 stepena na severu zemlje.

