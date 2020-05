VREMENSKA PROGNOZA

Vreme sutra – pretežno oblačno i sparno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan vetar istočnih pravaca, posle podne u skretanju na severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 18 na severozapadu do 27 stepeni na jugoistoku zemlje. Uveče na severu prestanak padavina i razvedravanje.

You May Also Like