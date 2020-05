VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom i pljuskovima. Kasno posle podne, uveče i u toku noći biće veoma nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a biće uslova i za grmljavinske nepogode. Vetar slab do umeren, istočnih pravaca. Minimalna temperatura od 12 do 18, maksimalna dnevna od 24 do 30 stepeni.

You May Also Like