VREMENSKA PROGNOZA

U nedelju pretežno oblačno, toplo i sparno, na severu i zapadu posle podne i uveče ponegde sa lokalnim pljuskovima ili slabom kišom. Maksimalna temperatura od 22 na severu do 30 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje. U ponedeljak umereno oblačno i toplo, sa temperaturom od 24 do 30 stepeni.

Sutra umereno oblačno i svežije. Kasno posle podne i uveče očekuje se povećanje oblačnosti, na severu ponegde i slaba kiša. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 9 na severu Vojvodine do 17 stepeni u Negotinskoj Krajini, maksimalna dnevna od 21 na severu do 29 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje.

