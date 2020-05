VREMENSKA PROGNOZA

Sutra umereno do potpuno oblačno, veoma toplo, sparno i suvo, u severnim i zapadnim predelima sredinom dana sunčano. Vetar umeren do jak zapadni i jugozapadni. Minimalna temperatura od 10 na severozapadu do 20 na jugoistoku, maksimalna dnevna od 27 na severozapadu do 35 stepeni na jugoistoku zemlje.

U Dimitrovgradu sutra umereno do potpuno oblačno, vetrovito i suvo. Vetar umeren do jak jugozapadni. Minimalna očekivana temperatura 16, maksimalna 31 stepen.

Za vikend umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, u nedelju tek ponegde sa slabim padavinama. Biće svežije, naročito na severu. Na jugu i dalje veoma toplo. Maksimalna temperatura do 30 stepeni.

foto: arhiva RT Caribrod