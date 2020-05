VREMENSKA PROGNOZA

Sutra u većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno i veoma toplo, ponegde sa slabom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, dok se na jugu i jugoistoku očekuje suvo. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna od 28 do 32 stepena.

U Dimitrovgradu sutra promenljivo oblačno, sa uslovima za slabu, kratkotrajnu kišu i uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Minimalna očekivana temperatura 13, maksimalna 29 stepeni.

Do kraja sedmice biće umereno do potpuno oblačno, toplo i u većini predela suvo, tek ponegde sa slabim, kratkotrajnim padavinama.

foto: arhiva RT Caribrod